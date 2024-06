Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Sachbeschädigungen

Im Zeitraum von Montag, den 03.06.24, gegen 16:30 Uhr, bis Dienstag, den 04.06.24, gegen 07:30 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person ein in der Tenstedter Straße angebrachtes Wahlplakat mit Farbe. Ferner wurde ein dort befindlicher geparkter Minibagger beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Schwerpunktkontrollen im Bereich Cloppenburg

Am gestrigen Tage, Dienstag, den 04.06.24, im Zeitraum von 14:00 bis 22:00 Uhr, führte die Polizeiinspektion Cloppenburg/ Vechta in ihrem Zuständigkeitsbereich erneut diverse mobile und stationäre Verkehrskontrollen mit den Themenschwerpunkten "Geschwindigkeit" und "Fahrtüchtigkeit" durch. Insgesamt kontrollierten die Beamten im Bereich Cloppenburg 68 Fahrzeuge. Im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen an der Molberger Straße fiel ein Verkehrsteilnehmer in seinem PKW auf. Dieser fuhr, bei erlaubten 70 km/h, mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h. Den schwersten Geschwindigkeitsverstoß mussten die Beamten, gegen 16:22 Uhr, einer 22-jährigen Fahrzeugführerin aus Großenkneten vorwerfen. Sie fuhr mit ihrem PKW auf dem Garreler Weg, bei erlaubten 50km/h, 112 km/h schnell. Einen weiteren Verstoß stellten die Beamten, gegen 16:00 Uhr, im Bether Ring in Cloppenburg fest. Hier wurde ein 48-Jähriger aus Garrel in seinem PKW kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,83 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Insgesamt stellten die Beamten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bei ihren Kontrollen 28 Geschwindigkeitsverstöße, ein Fahren ohne Fahrerlaubnis, ein Fahren unter Alkoholeinfluss, drei Handyverstöße, vier Gurtverstöße sowie zwei sonstige Verstöße fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell