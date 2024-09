POL-LIP: Detmold. Einbruch in Imbisswagen - Bargeld gestohlen.

Lippe (ots) - (KF) Am Samstagmorgen befuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Vlotho die Taller Straße in Richtung Kirchheide. In einer Linkskurve geriet er mit seinem PKW BMW auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und stieß dort mit dem PKW, Peugeot, einer 52-jährigen Frau aus Lemgo zusammen. Im Fahrzeug der Lemgoerin befand sich noch eine 23-jährige Beifahrerin. Alle drei am Unfall beteiligten Personen wurden leicht ...

