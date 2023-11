Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Beförderungszeremonie der Freiwilligen Feuerwehren aus Bremerhaven

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Gestern (23. November 2023) wurden 24 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bremerhaven befördert. Der Dezernent der Feuerwehr, Stadtrat Peter Skusa, führte zusammen mit Jens Cordes, dem Leiter der Feuerwehr, die Beförderungen durch.

"Die Feuerwehr Bremerhaven blickt nicht nur zurück auf verdiente Beförderungen und langjährige Verdienste, sondern auch nach vorn, mit dem klaren Ziel, gemeinsam als eine starke Einheit für die Sicherheit unserer Stadt zu kämpfen. Diese Hingabe, der Teamgeist und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Feuerwehr, sind der Schlüssel für eine zukunftsweisende Daseinsvorsorge in unserer Stadt, gerade auch vor dem Hintergrund zunehmender Extremwetterereignisse jedweder Art", so Peter Skusa. Jens Cordes der Leiter der Feuerwehr Bremerhaven hob in seiner Ansprache ebenfalls die Wichtigkeit des Ehrenamtes hervor und bedankte sich bei allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz.

Befördert wurden sechs Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven-Lehe, sieben Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven-Weddewarden und elf Einsatzkräfte der der Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven-Wulsdorf. Krankheitsbedingt konnte nicht alle Einsatzkräfte an der Zeremonie teilnehmen.

Anschließend wurden für ihr 25-jähriges Engagement im Ehrenamt zwei Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Bremerhaven-Wulsdorf geehrt.

Wer ehrenamtlich bei einer der Freiwilligen Feuerwehren mitmachen möchte, findet die Kontaktdaten unter: https://feuerwehr.bremerhaven.de/ff

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell