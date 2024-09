Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Trunkenheitsfahrt - Motorradfahrer gestürzt.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Detmolder Straße/Gewerbestraße stürzte am Freitagmittag (20.09.2024) gegen 13 Uhr ein Motorradfahrer aus den Niederlanden. Der 66-Jährige bog mit seiner Kawasaki ZZR von der Detmolder Straße in Richtung Bielefeld in die Gewerbestraße ein, um dort zu wenden. Dabei rutschte er mit seinem Motorrad weg, stürzte und wurde unter seiner Kawasaki eingeklemmt. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte ihn. Als die Beamten bei der Unfallaufnahme mit dem Mann sprachen, nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Alkoholvortest verlief positiv. Der Niederländer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell