Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Flüchtige E-Scooter-Fahrerin nach Verkehrsunfall von Passantinnen gestoppt.

Lippe (ots)

In der Meierstraße verursachte eine junge E-Scooter-Fahrerin am Samstagabend (21.09.2024) einen Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde, und flüchtete. Die 13-Jährige aus Detmold war - verbotenerweise mit einer Beifahrerin - auf dem E-Scooter in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr sie mit überhöhter Geschwindigkeit. In Höhe einer Pizzeria stieß sie gegen 18 Uhr mit einem 6-jährigen Fußgänger zusammen, der in Begleitung seiner Eltern war. Der Junge aus Detmold stürzte und wurde leicht verletzt. Die Jugendliche stoppte ihre Fahrt zunächst kurz, fuhr dann aber eilig in Richtung Lange Straße davon. Aufmerksame Passantinnen (23 und 17 Jahre) beobachteten die Verkehrsunfallflucht und verfolgten die flüchtige Fahrerin fußläufig, sprachen sie mehrfach an und brachten sie zur Unfallstelle zurück. Der verletzte Junge wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

