POL-SO: Soest - Auffahrunfall - Rückstau zu spät gesehen

Ense (ots) - Gegen 05.45 Uhr, am Freitagmorgen, befuhr ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer aus Ense mit seinem Mountainbike den Oesterweg in Fahrtrichtung Norden. An der Einmündung Am Buschgarten missachtete er die Vorfahrt eines 20-jährigen Mannes aus Ense, der mit seinem Pkw von rechts kam und sich auf der bevorrechtigten Straße befand. An dieser Stelle gilt die Vorfahrtregel "rechts vor links". Der Pedelec-Fahrer fuhr ...

