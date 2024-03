Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense - Pedelec-Fahrer missachtet Vorfahrt

Ense (ots)

Gegen 05.45 Uhr, am Freitagmorgen, befuhr ein 27-jähriger Pedelec-Fahrer aus Ense mit seinem Mountainbike den Oesterweg in Fahrtrichtung Norden. An der Einmündung Am Buschgarten missachtete er die Vorfahrt eines 20-jährigen Mannes aus Ense, der mit seinem Pkw von rechts kam und sich auf der bevorrechtigten Straße befand. An dieser Stelle gilt die Vorfahrtregel "rechts vor links". Der Pedelec-Fahrer fuhr ungebremst in die Fahrerseite des Pkw, kam zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz am Bein. Er wurde durch den alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw erlitt durch die zerborstene Scheibe an der Fahrertür leichte Schnittverletzungen. Eine medizinische Behandlung war aber nicht erforderlich. Der Schaden beträgt ca. 2-3 tausend Euro. ( hn)

