POL-LIP: Detmold. 14-Jährige zurück - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - An der Kreuzung Detmolder Straße/Gewerbestraße stürzte am Freitagmittag (20.09.2024) gegen 13 Uhr ein Motorradfahrer aus den Niederlanden. Der 66-Jährige bog mit seiner Kawasaki ZZR von der Detmolder Straße in Richtung Bielefeld in die Gewerbestraße ein, um dort zu wenden. Dabei rutschte er mit seinem Motorrad weg, stürzte und wurde unter seiner ...

mehr