Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Wochenend-Rückblick für Südbrandenburg

Forst (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei deckten am vergangenen Wochenende unerlaubte Einreisen von 14 Personen auf. Dabei handelte es sich überwiegend um irakische, argentinische und ukrainische Staatsangehörige. Des Weiteren stellten die Beamtinnen und Beamten Verstöße gegen das Waffengesetz sowie das Sprengstoffgesetz fest. Dabei beschlagnahmten sie mehrere Elektroschocker, ein Einhandmesser, ein Schlagring, nicht zugelassene Reizstoffsprühgeräte sowie verbotene Pyrotechnik.

Am Freitagmorgen, gegen 5 Uhr, kontrollierten Bundespolizeikräfte in der Ortslage Zelz sieben irakische Staatsangehörige ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente. Die männlichen Personen im Alter von 17 bis 40 Jahren waren zuvor zu Fuß über die Fußgängerbrücke eingereist. Die Einsatzkräfte leiteten gegen die Personen Strafverfahren wegen der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Nach der polizeilichen Bearbeitung sowie der Entgegennahme von Schutzersuchen leiteten sie die sieben Iraker zur Erstaufnahmeeinrichtung der Zentralen Ausländerbehörde weiter.

In einem weiteren Fall beschlagnahmten die Einsatzkräfte am Freitagabend während der Kontrolle eines PKW auf der Autobahn 15 zwei als Taschenlampen getarnte Elektroschocker sowie 121 Feuerwerkskörper eine Feuerwerksbatterie und ein römisches Licht, jeweils ohne erforderliche behördliche Erlaubnis. Zwei Männer mit ungeklärter Staatsangehörigkeit im Alter von 19 und 23 Jahren haben diese unerlaubt im Kofferraum bzw. in der Beifahrertür mitgeführt. Beide Männer wiesen sich mit einem deutschen Aufenthaltstitel sowie in Deutschland ausgestellten Flüchtlingspässen aus. Auch hier leiteten die Einsatzkräfte entsprechende Strafverfahren ein.

