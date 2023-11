BPOLD-B: Graffiti-Schmierer widersetzt sich der Festnahme

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots) - Eine zunächst verbale Uneinigkeit zweier Männer in einer S-Bahn führte zu einer gewaltvollen Auseinandersetzung. In der Folge griff einer der Männer alarmierte Einsatzkräfte an. Am Dienstagmorgen, gegen 4 Uhr, sollen sich ein 21-jähriger Ukrainer und ein 24-jähriger Deutscher im Bahnhof Ostkreuz mit Fäusten ins Gesicht ...

