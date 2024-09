Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebstahl von Balkonpflanzen statt Einbruch.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter versuchten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (23./24.09.2024) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Birkenstraße einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht die Wohnungstür zu öffnen. Stattdessen verschafften sie sich Zutritt zum Balkon und stahlen von dort zwei Pflanzen. Mit ihrer grünen Beute machten sie sich davon. Wenn jemand Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch geben kann, bittet das Kriminalkommissariat 2 darum sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell