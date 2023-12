POL-PDMT: Höhn - Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgängerin auf der B255 - Nachtragsmeldung

Wirges (ots) - Am Samstag, 09.12.2023, gg. 20 Uhr, stellte Anwohner der Friedrichstraße in Wirges bei seiner Rückkehr nach Hause fest, dass sein Motorroller der Marke Generic Motor, Modell: Explorer Speed 50, Farbe: schwarz, nicht mehr an seinem gewohnten Abstellort stand. Der Roller wurde einen Tag zuvor, am Freitagabend, dort abgestellt. Daher geht die Polizei von einem Diebstahl durch bislang unbekannte Täter aus. ...

