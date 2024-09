Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendetektiv beobachtet Bandendiebstahl in Supermarkt.

Lippe (ots)

In einem Supermarkt in der Ernst-Hilker-Straße beobachtete ein Ladendetektiv am Dienstagabend (24.09.2024) gegen 19.20 Uhr drei Männer bei einem bandenmäßigen Diebstahl. Diese entwendeten gemeinsam diverse Waren (unter anderem Lebensmittel sowie elektronische Geräte) aus dem Markt. Der Ladendetektiv konfrontierte die Männer mit seinen Beobachtungen und rief die Polizei. Es handelte sich um einen 37-Jährigen, einen 38-Jährigen und einen 23-Jährigen aus Rumänien - alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Sie wurden mit zur Polizeiwache genommen, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden, bevor sie wieder gehen durften. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

