Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Herford/Bielefeld. Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der Ende August (29.08.2024) einer Kundin im Rewe Markt in der Straße Ostertor die Bankkarte stahl und damit anschließend bezahlte. Der Tatverdächtige kaufte sich erst an einem Automaten im Bahnhof Herford ein Zugticket, fuhr nach Bielefeld und bezahlte dort an einem Zigarettenautomaten und an einem Kiosk mit der Karte. Im Bahnhof wurde er von Überwachungskameras aufgenommen, Bilder des Mannes finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/147070

Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Identifizierung des Mannes. Der Gesuchte ist etwa 1,75 m groß, hager, ungefähr 30 - 35 Jahre alt, hat wellige schwarze Haare und trägt einen schwarzen Bart. Zur Tatzeit trug er einen grauen Nike Hoody, eine schwarze Adidas Jogginghose und weiße Nike Sportschuhe.

Wer den Mann kennt oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell