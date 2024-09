Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N., Lkrs. RW)Unfall beim Abbiegen - Zeugen gesucht (31.08.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Ein 26-jähriger Mofa-Fahrer befuhr am Samstagnachmittag, gg. 17.10 Uhr, die Austraße in Oberndorf in Fahrtrichtung Ortsausgang. An der Einmündung zwischen Feuerwehr und Netto möchte er nach links abbiegen, setzte seinen Blinker und verlangsamte seine Fahrt. Ein hinterherfahrender Roller-Fahrer bemerkte dies zu spät und streifte das Hinterrad des abbiegenden Mofa-Fahrers. Durch den Streifvorgang kam der Roller-Fahrer zu Fall, seine 21-jährige Sozia verletzte sich bei dem Sturz leicht. Durch vor Ort befindliche Feuerwehrkräfte wurde die Erstversorgung der Sozia übernommen. Als der Roller-Fahrer bemerkte, dass die Polizei verständigt wurde, stieg er auf seinen Roller und flüchtete von der Unfallstelle. Am Mofa entstand kein Sachschaden, der Sachschaden am Roller ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher sowie den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim PR Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

