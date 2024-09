Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen - Lkr. Rottweil) Porsche nach Schleudervorgang und Brand Totalschaden - 2 Schwerverletzte - Zeugen zum Unfallhergang und einer Sachbeschädigung gesucht (30.08.2024)

Dietingen (ots)

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit Vollsperrung der Autobahn ereignete sich am Freitagabend um 18.57 Uhr auf der A 81 in Fahrtrichtung Singen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein Porsche Carrera Targa auf der linken Spur und geriet beim Fahrstreifenwechsel nach rechts aus noch bislang unbekannter Ursache ins Schleudern. Der Porsche, besetzt mit zwei Personen schleuderte nach links in die Mittelleitplanke und wurde von dort nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen. Im Grünstreifen fing das dortige trockene Gras Feuer, verursacht durch die heiße Auspuffanlage des Unfallwracks. Die zu diesem Zeitpunkt schwerverletzten Insassen befanden sich noch im Fahrzeug und wurden durch Ersthelfer aus diesem herausgezogen. Zur Brandbekämpfung kam die Feuerwehr Oberndorf in den Einsatz, die Autobahnpolizei sperrte die Richtungsfahrbahn Singen komplett, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Oberndorf ausgeleitet. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf ca. 70 000.- EUR. Im Zusammenhang mit dem Unfall und dem Stau kam es durch Verkehrsteilnehmer offensichtlich zu einer mutwilligen Sachbeschädigung. Da der Verkehr zum Erliegen kam, versuchten unbekannte Autofahrer die Autobahn unerlaubt über eine Betriebsumfahrung zu verlassen. Diese Ausfährt ist mit einer Schranke gesperrt, so dass mit Gewalt an der Schranke herumgerissen wurde, damit man an dieser vorbeikam. Dadurch wurde die Schranke stark beschädigt, die Schadenshöhe hier ist derzeit noch unklar. Die Autobahnpolizei in Zimmern ob Rottweil bittet Zeugen um entsprechende Hinweise. Es werden Zeugen zum Unfallhergang und Fahrverhalten des Porsche gesucht sowie Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung an der Schranke machen können. Eventuell sind hier Kennzeichen der Fahrzeuge bekannt oder es wurde die Szenerie fotografiert oder gefilmt. Die Erkenntnisse werden unter Telefon 0741/348790 erbeten.

