POL-KN: (Stockach-Wahlwies - Lkr. Konstanz) Motorradfahrer muss ausweichen und stürzt - Zeugenaufruf (30.08.2024)

Neuhausen ob Eck (ots) - Nach ersten Schätzungen sind insgesamt rund 80.000 Euro Schaden die Folgen eines Brandes, der sich am Freitagnachmittag in der Stockacher Straße ereignete. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es aufgrund am Morgen entsorgter Asche vom Vortag zu einem Brandausbruch in der Mülltonne. Das ...

