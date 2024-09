Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck - Lkr. Tuttlingen) Brand in der Ortsmitte - insgesamt rund 80.000 Euro Schaden (30.08.2024)

Neuhausen ob Eck (ots)

Nach ersten Schätzungen sind insgesamt rund 80.000 Euro Schaden die Folgen eines Brandes, der sich am Freitagnachmittag in der Stockacher Straße ereignete. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es aufgrund am Morgen entsorgter Asche vom Vortag zu einem Brandausbruch in der Mülltonne. Das Feuer breitete sich in der Folge auf eine Scheune und zwei in der Nähe befindliche Mehrfamilienhäuser aus. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte noch Schlimmeres verhindert werden. Glücklicherweise blieben alle Bewohner unverletzt. Drei Gebäude sind durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden, jedoch sind alle Wohnungen soweit unversehrt und bewohnbar. Aktuell ist die FFW Neuhausen ob Eck noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

