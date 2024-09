Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Polizei nimmt nach Raub vier junge Männer vorläufig fest (30.08.2024)

Singen (ots)

Nachdem ein Mann in der Nacht auf Freitag in der Worblinger Straße angegriffen und ausgeraubt worden ist, hat die Polizei vier junge Männer vorläufig festgenommen. Gegen 3.45 Uhr teilt ein Taxifahrer mit, dass er beobachtet habe, wie mehrere junge Männer auf einen Mann eingeschlagen haben und nun in Richtung Feldstraße geflüchtet seien.

Vor Ort gab der verletzte 39-Jährige an, dass ihn auf dem Nachhauseweg von einem Lokal mehrere junge Männer angegriffen und zusammengeschlagen haben. Als er am Boden lag entwendeten sie zudem noch Bargeld, ehe sie flüchteten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es bereits kurz darauf drei Jugendliche/Heranwachsende im Alter zwischen 16 und 21 Jahren vorläufig festzunehmen.

Im Laufe des Morgens konnte bei einer auf Antrag der Staatsanwaltschaft richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung durch Beamte des Kriminalkommissariats Konstanz ein vierter Tatverdächtiger im Alter von 16 Jahren vorläufig festgenommen werden. Bei einem der Jugendlichen fanden die Polizisten einen Teil der mutmaßlichen Beute auf.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen und Prüfung einer möglichen Haftfrage durch die Staatsanwaltschaft Konstanz, wurden alle vier Personen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Geschädigte erlitt durch die Schläge lediglich Prellungen, so dass er das Klinikum nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Jugendlichen und Heranwachsenden müssen sich nach Abschluss der Ermittlungen in einem Strafverfahren vor dem Jugendschöffengericht wegen gemeinschaftlichen Raubes verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell