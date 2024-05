POL-UN: Fröndenberg - Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergkamen (ots) - Eine 29-jährige Bergkamenerin war am Dienstag (21.05.2024) gegen 14.30 Uhr auf ihrem E-Scooter von der Arbeit in Werne in Richtung Rünthe unterwegs, als ihr im Bereich der Evenkamp-Brücke ein Mann auffiel. Als sie sich ihm näherte, rannte er weg in ein Gebüsch, um dann mit heruntergelassener Hose zurückzukehren. Die Frau konnte seine Genitalien erkennen, sexuelle Handlungen nahm der unbekannte Mann ...

mehr