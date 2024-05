Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Zigarettenautomat in Nordbögge aufgesprengt

Bönen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen (22.05.2024) einen Zigarettenautomaten an der Hubertstraße, Ecke Gerstenkamp/Hermannstraße in Bönen-Nordbögge aufgesprengt.

Gegen 02.00 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall und sahen, wie zwei Personen vom Tatort in Richtung Hammer Straße davonliefen.

Es konnten Splitter und Plastikteile des Automaten sowie eine Zigarettenschachtel auf der Straße gefunden werden.

Bislang liegen keine Angaben vor, wie viele Zigarettenschachteln die Unbekannten erbeuten konnten. Bargeld enthielt der Automat nicht.

Weitere Zeugen, die etwas zur Automatensprengung sagen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell