POL-UN: Bönen - Zeugen nach Entwendung eines LKW samt Container-Anhänger (Wechselbrücke) gesucht

Kamen/Schwerte (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag (19.05.2024) in Kamen-Heeren-Werve an der Straße "Südfeld", in Höhe einer Bushaltestelle einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Zeugen hörten gegen 6.40 Uhr einen Knall und riefen die Polizei. Durch die Sprengung lagen mehrere Plastikteile und Metallteile des Automaten über den Gehweg und die Straße verteilt - auch Zigarettenschachteln lagen noch in ...

