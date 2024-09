POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Friseurgeschäft (29./30.08.2024)

Singen (ots) - Rund 3.000 Euro Schaden sind die Folgen einer Unfallflucht, die sich in der Nacht auf Donnerstag in der Worblinger Straße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den auf Höhe der Hausnummer 33 geparkten blauen Mercedes der A-Klasse, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am hinteren, ...

mehr