POL-CUX: Verkehrsunfälle durch Hagelschauer auf der BAB27

Cuxhaven (ots) - Bevestedt/Lunestedt. In den vergangenen Tagen kam es zu insgesamt drei Einbrüchen in ein unbewohntes aber möbliertes Einfamilienhaus in der Straße Vorm Dorfe in Lunestedt. Die erste Tat ereigente sich am 12.11.2023. Ein Täter wurde hierbei durch einen Nachbarn zunächst verfolgt, konnte aber nicht mehr gestellt werden. Eine zweite Tat fand am ...

mehr