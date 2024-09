Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, Lkrs. SBK)Fußgänger auf der A81 - Zeugen gesucht (31.08.2024)

Tuningen (ots)

Am frühen Samstagabend, gg. 20.15 Uhr, wurde ein Fußgänger auf der A81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der AS Tuningen in Fahrtrichtung Stuttgart gemeldet. Aufgrund dieser Mitteilung wurde die Richtungsfahrbahn für den Verkehr gesperrt und mit mehreren Streifenwagen nach der Person gefahndet. Der alkoholisierte 48-jährige Fußgänger konnte aufgegriffen und in Gewahrsam genommen werden. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Fußgängers behindert bzw. gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Zimmern, Tel. 0741 34879-0, in Verbindung zu setzen.

