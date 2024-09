Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Zeugenaufruf nach schwerem Raub am Graf-Adolf-Platz - Diebe entreißen hochwertige Sporttasche - Tränengas eingesetzt

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 19. September 2024, 19:48 Uhr

Unter Einsatz von Tränengas entrissen bereits am späten Donnerstagabend zwei unbekannte Täter einem Mann eine hochwertige Sporttasche. Trotz erheblichen Widerstands des Mannes flüchteten die Räuber mit Fahrrädern vom Tatort. Das zuständige Kriminalkommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ ein 60-jähriger Düsseldorfer ein Juweliergeschäft an der Friedrichstraße und ging über den Graf-Adolf-Platz in Richtung Königsallee. Plötzlich wurde er von hinten an der Schulter ergriffen und mit Tränengas ins Gesicht besprüht. Daraufhin hatten zwei Männer versucht, ihm seine hochwertige Sporttasche zu entreißen. Diesem Angriff konnte der Düsseldorfer kurzzeitig standhalten. Er musste sich jedoch, nachdem sich die Rangelei auf die Straße verlagert hatte, ergeben. Die Täter flüchteten samt Tasche unerkannt mit Fahrrädern in Richtung Talstraße. Rettungskräfte übernahmen die medizinische Erstversorgung des 60-Jährigen, der sich leicht verletzte.

Die beiden Räuber können wie folgt beschrieben werden: Sie waren 30-40 Jahre alt und sprachen mit einem osteuropäischen Akzent. Sie hatten schwarze Haare und jeweils einen Drei-Tage-Bart. Der erste Täter war komplett "schwarz" bekleidet und trug eine dunkle Mütze. Der zweite Täter trug eine graue Hose, eine grüne Jacke sowie eine dunkle Mütze und hatte eine dunkle Umhängetasche geschultert.

Hinweise werden an das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 erbeten.

