Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern-Süd: Verkehrsunfall - Zwei Fußgängerinnen schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 21. September 2024, 20:38 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Flingern wurden zwei junge Fußgängerinnen aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Bei einer 20-Jährigen konnte gestern Abend Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei war vor Ort und sicherte Spuren. Die Richtungsfahrbahn an der Unfallstelle musste mehrere Stunden gesperrt werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit ein 20-jähriger Düsseldorfer mit seinem Ford Fiesta auf der Erkrather Straße in Richtung Ronsdorfer Straße (stadtauswärts) unterwegs. Kurz hinter der Kreuzung Kettwiger Straße wollten vor ihm die beiden jungen Frauen die Erkrather Straße überqueren. Nach Zeugenaussagen traten sie plötzlich vom Fahrbahnrand zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn. Der 20-Jährige erfasste mit seinem Fiesta auf dem rechten Fahrstreifen die beiden Frauen. In der Folge wurden die 20- und die 21-Jährige zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen der Notärzte um die Verletzten. Die Frauen wurden in unterschiedliche Kliniken zur stationären Behandlung eingeliefert. Bei dem 20-jährigen Fahrer wurde ein Drogentest und eine Blutprobe veranlasst. Dazu dauern die Ermittlungen an. Der Ford wurde sichergestellt. Während der mehrstündigen Unfallaufnahme war die Erkrather Straße in Richtung stadtauswärts für mehrere Stunden gesperrt. Auch der ÖPNV der Rheinbahn war beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell