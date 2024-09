Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Ratingen - A 44 in Richtung Velbert - Schwerer Verkehrsunfall - Mehrere Beteiligte und Verletzte - Sperrungen - Stau

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Ratingen - A 44 in Richtung Velbert - Schwerer Verkehrsunfall - Mehrere Beteiligte und Verletzte - Sperrungen - Stau

Unfallzeit: Freitag, 20. September 2024, 15:50 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 44 bei Ratingen wurden drei Personen verletzt; zwei davon schwer. Bei einem 20-jährigen Fahrer aus Mönchengladbach konnte gestern Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen war zur Unfallzeit der 20-Jährige aus Mönchengladbach mit seinem Opel Astra auf der A 44 in Richtung Velbert unterwegs, als er am Stauende bei Ratingen-Schwarzbach auf dem rechten Fahrstreifen mit dem Seat eines 32-Jährigen aus Langenfeld kollidierte. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Seat auf den VW Tiguan eines ebenfalls 32-Jährigen geschleudert. Der Opel Astra kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer erlitt schwerste Verletzungen. Der Seat-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Eine Beifahrerin in dem Tiguan erlitt leichte Verletzungen.

Die Hauptfahrbahn war während der Unfallaufnahme bis gegen 19:25 Uhr gesperrt. Der Opel und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Es kam zu Staus.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell