POL-D: Stadtmitte - Einsatztrupp PRIOS lässt 16-Jährigen mit 101 Druckverschlusstüten Cannabis auffliegen - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 19. September 2024, 20:00 Uhr

Gestern Abend nahmen Polizisten des Einsatztrupps PRIOS einen mutmaßlichen Drogendealer fest, der im Verdacht steht mit Betäubungsmittel gehandelt zu haben. Der 16-Jährige führte 101 Druckverschlusstüten mit Cannabis in einer Einkaufstasche mit. Das Gesamtgewicht lag im niedrigen dreistelligen Grammbereich, zu viel für den Eigenkonsum. Er wurde festgenommen.

Im Rahmen eines Fahndungseinsatzes fiel Polizeibeamten des Einsatztrupps PRIOS am Konrad-Adenauer-Platz ein Jugendlicher auf, der sich verdächtig verhielt, als der Streifenwagen an ihm vorbeifuhr. Dieses Verhalten hatte auch einen Grund, denn der 16-jährige Italiener hatte in einer Einkaufstasche insgesamt 101 Druckverschlusstüten mit Cannabis gefüllt bei sich. Auf Nachfrage wollte er sich zu dem Besitz nicht näher äußern, einen Eigenkonsum schlossen die Beamten aufgrund der Menge jedoch aus. Da die Identität des Jugendlichen aufgrund fehlender Ausweisdokumente vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte und der Verdacht des Handels mit Cannabis gegeben war, nahmen die Polizisten ihn fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 16-Jährige in Aachen wohnhaft ist und dort bei den Kollegen in der Vergangenheit schon mehrfach mit Betäubungsmitteln angetroffen wurde. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde er am heutigen Tag entlassen.

