Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Diebstahl in Café - Zivile Polizisten im Einsatz - Zwei Tatverdächtige festgenommen - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 19. September 2024, 14:00 Uhr

Gestern Nachmittag nahmen zivile Beamte der Düsseldorfer Polizei zwei Männer in Stadtmitte fest. Das Duo steht in Verdacht, in einem Café Bargeld aus einem Rucksack entwendet zu haben. Zuvor waren die beiden den Einsatzkräften aufgefallen, weil sie im Bereich der Immermannstraße Lokale betreten und sich dort offensichtlich nach fremden Gegenständen umgesehen hatten. Beide sind bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten.

Gegen 14:00 Uhr fielen zivilen Polizisten auf der Immermannstraße zwei Männer (einer von ihnen als Taschendieb bekannt) auf. Die beiden liefen in Richtung Oststraße, betraten immer wieder Lokalitäten und ein Hotel und hielten augenscheinlich nach fremden Gegenständen Ausschau. Dann ging das Duo in ein Café an der Oststraße und verließ dieses nach kurzer Zeit fluchtartig. Einer der beiden ließ auf seiner Flucht einen 20- Euroschein fallen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die beiden das Geld aus einem Rucksack entnommen hatten und dabei aber von einem Zeugen ertappt worden waren. Im Nahbereich konnten die Beamten das Duo antreffen. Die beiden Männer (52-jähriger Albaner und 55 Jahre alter Mann aus dem Kosovo) sind polizeilich bekannt. Sie wurden festgenommen. Beide werden dem Haftrichter vorgeführt.

