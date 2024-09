Polizei Düsseldorf

POL-D: Carlstadt: Verkehrsunfall - Zwei Fußgängerinnen verletzt - Fünf Pkw und zwei Fahrräder beschädigt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 19. September 2024, 13:00 Uhr

Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel eines 56-Jährigen aus Hürth löste nach den bisherigen Ermittlungen einen Unfall in Carlstadt aus. Zwei Fußgängerinnen (27 und 30 Jahre alt) aus Düsseldorf erlitten schwere Verletzungen und mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Vier weitere Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten teilweise abgeschleppt werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen war zur Unfallzeit der 56-Jährige mit seinem Passat auf der Breite Straße in Richtung Heinrich-Heine-Allee unterwegs. In Höhe der Bastionsstraße kam es beim Fahrstreifenwechsel zur seitlichen Kollision mit dem Audi eines 22-Jährigen aus Neuss. Nach dem Zusammenprall kam der Passat nach links von der Fahrbahn ab und erfasste auf dem Gehweg die beiden Fußgängerinnen sowie drei weitere Fahrzeuge. In einer Kettenreaktion wurden auch zwei Fahrräder und ein Baumschutzbügel beschädigt. Der Pkw des mutmaßlichen Unfallverursachers und ein geparkter Pkw mussten abgeschleppt werden. Größere Verkehrsbehinderungen blieben aus.

