POL-PDKL: Alkohol am Steuer

Münchweiler an der Alsenz (ots) - In der Zeit vom 03.05.2024, 15.00 Uhr bis zum 04.05.2024, 16.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Gonbacher Straße abgestellten Opel Corsa. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok Kontaktdaten für Presseanfragen: Rückfragen bitte an: ...

