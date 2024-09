POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Wuppertal-Varresbeck - A 46 in Richtung Dortmund - Tödlicher Verkehrsunfall - 32-jähriger Quad-Fahrer stirbt im Krankenhau

Polizei Düsseldorf

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Wuppertal-Varresbeck - A 46 in Richtung Dortmund - Tödlicher Verkehrsunfall - 32-jähriger Quad-Fahrer stirbt im Krankenhaus - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Unfallzeit: Freitag, 20. September 2024, 23:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern am späten Abend auf der A 46 wurde ein 32-jähriger Quad-Fahrer aus Hattingen so schwer verletzt, dass er heute (Sa. 21.9.) am frühen Morgen in einem Krankenhaus starb. Nach den bisherigen Ermittlungen gab es keine weiteren Beteiligten. Das Unfallaufnahmeteam der Essener Polizei war vor Ort und sicherte Spuren.

Nach dem jetzigen Stand war der Mann zur Unfallzeit mit seinem Yamaha Quad auf der A 46 in Richtung Dortmund unterwegs. In Höhe der AS Wuppertal-Varresbeck verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit dem Quad gegen die Betonschutzwand am rechten Fahrbahnrand. Hierbei erlitt er schwerste Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er am Morgen starb. Während der Unfallaufnahme mussten die Anschlussstelle und der rechte Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn gesperrt werden. Größere Verkehrsstörungen blieben aus.

