Polizei Hagen

POL-HA: Uniformierte Polizeibeamte begleiten Bus in Wehringhausen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am vergangenen Freitag (01.12.2023) begleiteten uniformierte Polizeibeamte in den Morgenstunden zum wiederholten Mal den Bus der Linie 542 in Wehringhausen. Die Beamten der neuen Dienststelle "Polizeisonderdienste" (PSD) fuhren einige Haltestellen lang in dem Bus mit und führten viele Gespräche mit Fahrgästen sowie Busfahrerinnen und Busfahrern. Die uniformierten Polizisten sorgten mit ihrem Einsatz subjektiv sowie objektiv für Sicherheit und erhielten viele positive Rückmeldungen. Straftaten oder delinquentes Verhalten stellten sie während ihrer Mitfahrt nicht fest. Ähnliche Aktionen sind bereits in Planung. (sen)

