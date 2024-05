Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Nienburg (ots)

(Thi) Am Montag den 13.05.2024 ereignete sich gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Wendthagen-Ehlen.

Eine 58-Jähige aus Seggebruch befuhr mit ihrem Opel die Hauptstraße in Richtung Einmündung Hauptstraße/Damenstraße und beabsichtigte an der Einmündung nach links in die Hauptstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden bevorrechtigten 45-jährigen Fahrradfahrer aus Bückeburg. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wobei der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde und an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand.

