Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf-Hafen - Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 22. September 2024, 17:49 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Abend im Düsseldorfer Hafen erlitt ein 25-jähriger Mann schwere Verletzungen, nachdem er aus derzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Motoradfahrer aus Meerbusch mit seiner Honda auf der Holzstraße in Fahrtrichtung Industriehafen. Aus derzeit unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Krad und touchierte einen Bordstein. In der Folge kollidierte er mit einem im Grünstreifen befindlichen Schutzbügel und prallte von dort aus gegen einen Laternenmast. Der 25-Jährige schleuderte letztendlich von seinem Motorrad und kam auf einem Radweg zum Liegen. Der Meerbuscher zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten. Die Spezialisten des Verkehrsunfallteams übernahmen die Unfallaufnahme.

