POL-COE: Coesfeld, Friedrich-Ebert-Straße/Schwarzen Audi beschädigt und geflüchtet

Coesfeld (ots) - Hochwertige Uhren im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten Einbrecher am Samstag (07.09.) zwischen 14.45 Uhr und 16.30 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Schulze-Bremer-Straße. Wie die Täter in das Haus gelangten ist noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen schließlich drei Damen- ...

