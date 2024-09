Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Motorradfahrerin verletzt.

Lippe (ots)

Im Kreisverkehr Pyrmonter Straße / Bahnhofstraße / Kreuzstraße / Mittlere Straße / Emmerstraße ereignete sich am Donnerstagabend (26.09.2024) ein Unfall mit einer jungen Motorradfahrerin. Die 18-Jährige aus Lügde fuhr gegen 21.30 Uhr auf ihrer Yamaha MT 125 über die Pyrmonter Straße in den Kreisverkehr ein. In Höhe der Ausfahrt zur Mittleren Straße rutschte die junge Frau weg und stürzte. Die Motorradfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An der Yamaha entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

