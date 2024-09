Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Beim Abbremsen vom Kleinkraftrad gestürzt.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagabend (26.09.2024) gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Stauffenbergstraße. Eine 58-Jährige aus Detmold fuhr auf ihrem Kleinkraftrad in Richtung Bad Salzuflen. Beim Abbremsen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte ins Krankenhaus. Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell