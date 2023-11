Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Auseinandersetzung mit zwei Schwerverletzten - Tatverdächtige in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (09.11.2023) zwei 17 und 18 Jahre alte Beschuldigte festgenommen, die im Verdacht stehen, am 28.09.2023 bei einem Streit auf dem Cannstatter Wasen zwei Angestellte einer Losbude schwer verletzt zu haben (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 29.09.2023 unter https://t1p.de/5tjeu). Umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizei führten auf die Spur der beiden Tatverdächtigen. Die Ermittler durchsuchten am Donnerstag die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen im Landkreis Esslingen, beschlagnahmten Beweismittel und nahmen die beiden jungen Männer fest. Die Beweismittel müssen nun ausgewertet werden. Den Ermittlungen zufolge sollen die beiden Heranwachsenden am Tattag gegen 20.10 Uhr Lose aus einer Box genommen und herumgeworfen haben. Bei dem anschließenden Streit zogen sich die beiden Mitarbeiter Stichverletzungen zu. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf sowie den Tatbeteiligungen dauern an. Der 17-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit und der 18-Jährige mit albanischer Staatsangehörigkeit wurden am Donnerstag einer Haftrichterin vorgeführt, die die bereits zuvor erlassenen Haftbefehle aufrechterhielt und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell