Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Pottenhausen - Aufgefahren und leicht verletzt

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Lage-Pottenhausen, im Einmündungsbereich Heipker Straße/ Sylbacher Straße, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Pkw. Um 13:45 Uhr befuhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Lage mit seinem Pkw, Dacia, die Heipker Straße in Fahrtrichtung Sylbacher Straße. Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Lage, befuhr mit ihrem Pkw, BMW, die Heipke Straße vor dem Dacia. An dem genannten Einmündungsbereich musste sie verkehrsbedingt warten. Der 42-Jährige übersah den wartenden BMW und fuhr auf diesen auf. Die BMW-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie lehnte jedoch eine Behandlung durch die vor Ort eingetroffene Besatzung eines Rettungswagens ab. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt und blieben fahrbereit. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231-6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell