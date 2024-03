Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Trickdieb erbeutet Bargeld

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Armlandstraße;

Tatzeit: 05.03.2024, 13.30 Uhr;

Bargeld aus einem Portemonnaie gestohlen hat ein Unbekannter am Dienstag in Gescher. Der circa 25 bis 30 Jahre alte und 1,70 bis 1,80 Meter große mutmaßliche Täter mit dunklen Haaren hatte einen Mann angesprochen, ob er Geld wechseln könne. Zuvor hatte er den in einem Krankenfahrstuhl sitzenden Gescheraner eine auf dem Gehweg gefundene 1-Euro-Münze gegeben und anschließend in gebrochenem Deutsch in ein Gespräch verwickelt. Kurze Zeit später fehlten drei Banknoten aus der Geldbörse des Geschädigten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell