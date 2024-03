Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht, ohne Führerschein, unversichert

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: 05.03.2024, 16.00 Uhr;

Als Polizisten einen Autofahrer in Gronau am Dienstagnachmittag anhielten, endete die Fahrt gleich aus drei Gründen. Der in Gronau lebende 20-Jährige saß in einem unversicherten Wagen mit ausländischen Kennzeichen, das er berauscht ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis über die Enscheder Straße steuerte. Ein Drogentest war auf den Cannabiswirkstoff THC angeschlagen. So entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Konsum berauschender Mittel exakt bestimmen zu können. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (db)

