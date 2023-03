Ulm (ots) - Kurz nach 15 Uhr fuhr ein 12-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Kuhbergstraße. An der Einmündung zur Soldatenstraße fuhr er in diese ein. Dabei achtete der Radler nicht auf den vorfahrtsberechtigten 27-Jährigen in einem Mazda. Der konnte nicht mehr bremsen und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. ...

