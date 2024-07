POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, den 24.07.2024, gegen 18:00 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf dem Gehweg der Hauptstrasse in Ostbevern ein E-Scooter auf, auf dem zwei Kinder Richtung Innenstadt fuhren. Die Polizisten sprachen die Kinder an und forderten sie auf anzuhalten. Der Fahrer (zehn Jahre aus Ostbevern) gab an, nicht zu wissen, dass das Führen von E-Scootern erst ab 14 Jahren erlaubt ist. Bei der ...

