POL-WAF: Ostbevern. 10-Jähriger auf E-Scooter

Warendorf (ots) - Aus noch unklarer Ursache ist ein Krad zwischen Montag (22.07.2024, 17.00 Uhr) und Dienstag (23.07.2024, 07.00 Uhr) in Ahlen in Brand geraten. Ein Zeuge fand das ausgebrannte Krad auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäftes an der Ostbredenstraße. Das Feuer hatte auch die Gebäudewand beschädigt. Wer kann Hinweise zu dem Brand geben oder hat verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 ...

mehr