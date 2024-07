POL-WAF: Ahlen. Brand eines Krads

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch (24.07.2024, 06.00 Uhr) versucht in Warendorf ein Pedelec zu stehlen - der 53-jährige Eigentümer konnte das verhindern. Der Warendorfer beobachtete wie der Unbekannte an seinem Fahrrad manipulierte, das an der Dr.-Rau-Allee abgestellt war. Als er den Fremden ansprach, flüchtete dieser. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 30 bis 35 Jahre alt, 1.70 Meter bis ...

