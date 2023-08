Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Brand einer Garage mit angrenzendem Carport

Herdorf (ots)

Am 11.08.23 kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Brand in einer Garage in der Talstraße in Herdorf. Zeugen berichteten, dass es zuvor in der Garage im Bereich eines E-Autos zu einer Verpuffung gekommen sei. Das Fahrzeug selbst, die Garage und ein danebenstehender Carport fingen Feuer. Zudem wurde ein benachbartes Fimengebäude mit Tankstelle durch die erhebliche Rauch- und Hitzeentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren der VG Daaden-Herdorf waren im Einsatz und konnten eine weitere Ausbreitung des Brandes schnell verhindern. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell