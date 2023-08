POL-PDNR: Sohn schlägt Vater

Rheinbreitbach (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall auf der B 42 in Höhe des Mühlenweges. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Bruchhausen befuhr die B 42 in Richtung Linz und bremste sein Fahrzeug an der Verkehrsinsel ab. Ein nachfolgender 28-jähriger Fahrer aus Bad Honnef erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 ...

