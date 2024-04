Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: B274 zwischen St. Goarshausen und Bogel - Leichtkraftrad Honda CB 125 R in silber/schwarz entwendet

B274 zwischen St. Goarshausen und Bogel (ots)

Am 25.04.2024 in der Zeit von ca. 11:30 Uhr bis ca. 13:30 Uhr wurde ein an der B274 zwischen St. Goarshausen und Bogel, Höhe Bogeler Mühle in der Gemarkung Reitzenhain, abgestelltes Leichtkraftrad entwendet. Dieses Leichtkraftrad, eine Honda CB 125 R in silber/schwarz, wurde dort nach einem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und ohne Kennzeichen vorübergehend abgestellt. Wer Hinweise zu dem Verbleib des Leichtkraftrades machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 93270 zu melden.

